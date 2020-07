Liverpool se relance grâce à Mané et Jones

Corrigé par Manchester City en début de semaine, Liverpool s’est remis à l’endroit ce dimanche dans le championnat anglais. Mais, le sursaut fut tout sauf impressionnant. Contre le 18e au classement, les Merseysiders n’ont pas été transcendants, se contentant d'assurer l’essentiel. La différence au tableau d'affichage ne s’est faite que dans le dernier quart de la rencontre.

La délivrance est venue de Sadio Mané. L’attaquant sénégalais a fait mouche d’une reprise du plat du pied gauche sur un service à ras de terre de Naby Keita. Un geste victorieux, et qui lui a permis de porter à 20 son nombre de buts cette saison. Il s’agissait aussi de la 50e réalisation de sa carrière à Anfield. Une belle manière de signer son retour aux affaires, lui qui était en petite forme depuis la reprise de la compétition en Angleterre.

Avant ce but, les Merseysiders se sont montrés relativement discrets aux avant-postes. En première période, il n’y a que Mohamed Salah qui a réussi à faire parcourir un frisson dans la surface adverse. Déséquilibré au moment de conclure, il n’a cependant pas pu bénéficier d’un pénalty. En seconde mi-temps, ce ne fut pas beaucoup plus reluisant du côté de LFC. Avant que Mané ne fasse la différence, c’est même Aston Villa qui s’est créé l’occasion la plus dangereuse par l’intermédiaire d’Anwar El Ghazi. Allison a veillé au grain cependant et a préservé le 0-0.

Après l’ouverture du score, Liverpool a bénéficié d’un peu plus d’espaces et Firmino a été proche d’assurer le break. Le Brésilien a cependant buté sur Pepe Reina, une veille connaissance des Reds. Le chevronné portier espagnol a quand même fini par céder une seconde fois. C’était juste avant le temps additionnel sur une reprise de près de Curtis Jones. Le jeune milieu, qui vient tout juste de prolonger avec son club, a inscrit son premier but en Premier League en mettant à profit un service de Mohamed Salah.