Liverpool aurait trouvé un accord avec Thiago Alcantara

Il ne fait plus aucun doute que Thiago quittera le Bayern cet été. Mais pour l'instant, sa destination reste encore inconnue, mais tout semble indiquer qu'il ira à Liverpool.

'The Sun' affirme qu'il y aurait déjà un accord entre Thiago et Liverpool, il ne manque que l'accord avec le Bayern. Thiago devait prolonger son contrat, mais il ne le fera pas, et son contrat expire dans un an.

Selon la même source, les Reds veulent s'attacher le milieu de terrain espagnol pour 35 millions d'euros.