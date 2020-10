Liverpool avait un accord avec Cristiano Ronaldo

Phil Thompson, ancien adjoint de Gérard Houllier, explique pour 'The Athletic' ce mercredi comment Liverpool a failli signer Cristiano Ronaldo lors du mercato estival 2003. Soit la même année où il signera pour Manchester United.

L’ancien défenseur mythique des Reds (plus de 300 matchs), Phil Thompson, avait rejoint l’agent Tony Henry, un agent envoyé par Jorge Mendes afin de trouver un point de chute en Angleterre pour CR7. Evidemment, il fallait parler chiffres : "Je me souviens encore des mots exacts de Tony. Tout était très agréable et détendu. Il m’a parlé d’un salaire de 4 millions de livres (environ 4,4 millions d’euros), réparti sur quatre ans (donc 1,1 million d’euros par an). Il a précisé que c’était en net. Ça semblait très raisonnable".

Malgré quelques réserves, cela n'a pas empêché Houllier et les dirigeants de Liverpool de donner leur accord à Cristiano Ronaldo. Même si tous les détails n'avait pas été réglés, la direction des Reds pensait alors avoir verrouillé l’arrivée du portugais. Mais il s'était passé quelque chose, le prodige lusitanien avait finalement choisi de rejoindre Sir Alex Ferguson à Manchester United. En obtenant le triple du salaire qu’il avait demandé à Liverpool, d’après Thompson : "C’était un mardi matin, nous déjeunions sur le terrain d'entraînement et quelqu’un est venu nous montrer une alerte Sky Sports: ‘Manchester United a signé Cristiano Ronaldo pour 12,2 millions de livres (13,5 millions d’euros)’. Gérard et moi-même avons failli nous étouffer avec notre nourriture. Je me souviens que Gerard a sauté et a dit: ‘Qu'est-ce qui s'est passé là-bas?"

La suite appartient à l'histoire du football...