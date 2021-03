Liverpool, Barça, Liverpool : la semaine irrespirable du Real

Le mois d'avril sera rempli d'embûches pour le Real Madrid. L'équipe merengue vivra une semaine particulièrement difficile entre le 7 et le 14 avril. L'équipe de Zidane affrontera Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des champions, Barcelone en Liga puis Liverpool à nouveau en match retour de la Ligue des champions.

Ces sept jours seront frénétiques et décisifs pour l'équipe merengue et marqueront sans aucun doute la fin de saison des Madrilènes. Une victoire contre le Barça lors du Clásico et une qualification en demi-finale de la prestigieuse compétition européenne seraient synonyme d'une semaine parfaite pour Ramos et compagnie.

Mais avant cela, l'équipe de Zidane doit se concentrer sur ses autres matchs, avec le Celta à l'extérieur et Eibar à domicile. Des matchs tout aussi importants si le Real Madrid veut continuer à se battre avec le Barça et l'Atlético Madrid dans la course au titre de champion d'Espagne.

Battre le Barça de Ronald Koeman serait encore plus important dans cette fameuse course au titre en Espagne. Actuellement, les Blaugrana ont deux points d'avance sur le Real Madrid. Donc, si aucune des deux équipes ne fait d'erreurs avant le Clasico, la rencontre entre les deux éternels adversaires pourrait être la clé de la saison.