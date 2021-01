68 matchs plus tard, Anfield a (re)connu la défaite

Liverpool, c’est quoi le problème ? Incapable de trouver le chemin des filets depuis maintenant quatre matchs, le champion d’Angleterre est une nouvelle fois resté muet face à Burnley (0-1) ce vendredi, dans le cadre de la 18e journée de Premier League.

Et pourtant, les Reds ont eu les occasions pour ouvrir le score. Mais Divock Origi a touché la barre, tandis que le portier adverse était dans un grand soir. Au final, Liverpool a fini par se faire piéger sur un pénalty concédé en fin de partie par Alisson, et transformé par Barnes (83e).

Six longueurs de retard sur United

Une défaite synonyme de mauvaise opération pour le club de la Mersey, qui reste coincé à la 4e place et compte désormais 6 longueurs de retard sur le leader Manchester United, tandis que Manchester City pourrait également passer devant.

Et une défaite historique, surtout, puisque Anfield ne l’avait plus connue depuis avril 2017 et une rencontre perdue à l’époque contre Crystal Palace (1-2). Par la suite, Liverpool avait enchaîné 68 matchs sans la moindre défaite, jusqu’à ce vendredi.