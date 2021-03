Défaite historique pour Liverpool à Anfield contre Chelsea

Liverpool et Chelsea bouclaient ce jeudi de Premier League avec une grande affiche. Des retrouvailles entre Jürgen Klopp et Thomas Tuchel, qui se sont soldées avec une victoire des Blues.

Les Reds avaient besoin d'une victoire pour mettre fin à sa série de quatre défaites, mais les hommes de Klopp n'ont rien pu faire et ont à nouveau perdu à la maison. Ils n'avaient jamais perdu cinq matchs consécutifs à Anfield dans leur histoire.

Triste record pour les Reds qui ont pourtant poussé tout au long de la seconde période après avoir laissé Chelsea dominer largement en première mi-temps, mais qui n'ont cadré qu'un seul tir sur toute la rencontre.

Chelsea a décroché une victoire grâce à un seul et unique but inscrit par Mason Mount en fin de première période. Les Blues ont logiquement ouvert le score après avoir inquiété à de nombreuses reprises la défense des Reds.

Timo Werner pensait même avoir ouvert le score un peu plus tôt, mais le but de l'Allemand avait finalement été annulé par la VAR pour une position de hors-jeu... du bras (24e).

Quelques minutes avant la mi-temps, Mason Mount ouvrait la marque pour son équipe. Servi dans le dos de la défense par N'Golo Kanté, le jeune Anglais se jouait de Fabinho à l'entrée de la surface avant d'envoyer une frappe puissante du droit dans le petit filet opposé d'Alisson (42e, 0-1).

En seconde période, Liverpool se montre beaucoup plus entreprenant et manquait d'ailleurs d'obtenir un penalty après une main de Kanté dans la surface (48e). Malgré la vérification de la VAR, l'arbitre laissait le match reprendre.

Les Reds ont obtenu plusieurs occasions mais ont vu le cadre se dérober sur la plupart de leurs opportunités. Il faudra attendre les dernières minutes du temps réglementaire pour voir les Reds cadrer leur première frappe.

C'est donc une défaite tristement historique pour les Reds à domicile. Liverpool est rétrogradé à la septième place du classement après la victoire d'Everton contre West Brom en début de soirée. Chelsea, quant à lui, reprend sa quatrième place et revient à trois points du podium.

