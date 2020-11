Liverpool, City et le Bayern s'arrachent une pépite de 15 ans

Dans le football moderne, les agents, clubs et propositions de contrat arrivent de plus en plus tôt dans les carrières des joueurs. C'est le cas de Zion Atta, attaquant de 15 ans arrivé il y a deux ans à Crystal Palace pour 78 000 € et désormais suivi de près par des clubs comme Liverpool, Manchester City ou encore le Bayern Munich, selon le 'Daily Mail'.