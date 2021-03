Liverpool a de nouveau un oeil sur Fekir

Fekir est de nouveau à l'ordre du jour de Liverpool. Le joueur du Betis traverse une bonne passe qui a déjà laissé dans son sillage une liste de prétendants et 'Estadio Deportivo' indique que les Reds sont les derniers à le rejoindre. Ils le voulaient déjà en 2018, alors qu'il jouait pour l'Olympique lyonnais.

La source précitée indique qu'une offre de 25 millions d'euros ferait réfléchir la direction des vert et blanc. Sous contrat jusqu'en 2023, il y a beaucoup de marge pour négocier à la hausse et peut-être choisiront-ils de rendre le prix de sortie du Français encore plus juteux.

Cela se fera si le club andalou décide que c'est le bon moment pour le laisser partir. Il est l'un des joueurs les plus importants de l'équipe de Manuel Pellegrini et une autre option serait de le déclarer intransférable afin qu'il puisse continuer son bon travail en Liga.

Du point de vue de Liverpool, il s'agirait d'un ajout de haute qualité qui pourrait être utilisé pour rafraîchir l'attaque de Jürgen Klopp. L'accent serait mis sur son adaptation à la Premier League, une compétition à laquelle il n'a jamais participé jusqu'à présent.