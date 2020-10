"Liverpool doit absolument recruter Koulibaly"

Liverpool aurait pu faire en gardant Dejan Lovren dans ses livres et doit maintenant envisager de faire venir un joueur comme Kalidou Koulibaly après avoir perdu Virgil van Dijk sur blessure, dit John Aldridge.

Les Reds ont vu leurs options en défense se réduire considérablement ces derniers mois. Après avoir été heurté par le gardien de but d'Everton Jordan Pickford lors du derby de Merseyside, Van Dijk a subi des dommages aux ligaments du genou et se prépare à subir une intervention chirurgicale. Il est sur le point de passer plusieurs mois sur la touche et Jurgen Klopp est obligé de trouver un suppléant dans ce secteur.

Il aurait pu y avoir des solutions de secours, mais les Reds ont permis à l'international croate expérimenté Lovren de partir cet été sans le remplacer. Un choix qu'ils doivent regretter maintenant. Il est probable désormais beaucoup d'argent sera nécessaire en janvier pour enrôler un joueur du calibre de Koulibaly et combler ce qui pourrait devenir une lacune alarmante au sein de son arrière-garde.

L'ancien attaquant des Reds Aldridge a déclaré à l'Echo de Liverpool: «C'est un peu malheureux maintenant que nous avons laissé partir Dejan Lovren car même si vous avez toujours senti qu'il ne faisait pas l'affaire à son poste, il aurait été utile de le remplacer. Mais nous ne nous sommes pas au mercato et il faut s'adapter. Nous avons Fabinho qui peut dépanner et même Jordan Henderson de temps en temps, mais le truc avec Van Dijk est qu'il donne à tout le monde à ses côtés une meilleure apparence. Partout sur le terrain, nous avons des joueurs de haut niveau, mais s'il y avait un joueur parmi tous dont vous ne voudriez pas être privé pendant un certain temps, c'est bien lui. Il a joué pratiquement toutes les minutes de chaque match depuis son arrivée et est irremplaçable. C'est un gros problème pour Liverpool".

«Ce que nous devons faire entre maintenant et le 1er janvier, c'est nous assurer que nous marquons plus que ceux que nous jouons - ce que nous pouvons faire avec notre puissance de feu - et, même s'il ne sera pas facile pour Jurgen de trouver le bon joueur, il faut aller sur le marché des transferts et acheter un défenseur. Koulibaly de Naples est le joueur qu'il nous faut, même s'il ne coche pas vraiment beaucoup de cases en termes d'âge et de ce qu'il coûterait, a poursuivi l'Irlandais. Mais je pense vraiment que le club va devoir essayer de faire quelque chose, étant donné la durée probable de l’absence de Virgil, l'historique de blessures de [Joel] Matip et [Joe] Gomez et le fait que nous n’avons eu que trois arrière centraux pour commencer par parce qu'ils ont pris le pari de ne pas remplacer Lovren. »