Liverpool écrit à la Premier League suite à la polémique du VAR

Lors du match nul entre Everton et Liverpool (2-2), Sadio Mané avait marqué le but de la victoire mais l'arbitre a refusé le but sur une position de hors-jeu peu évidente. Jordan Pickford, gardien d'Everton, a également blessé Virgil Van Dijk, sans recevoir de carton. Liverpool a décidé de communiquer à la Premier League.