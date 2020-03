Liverpool entre dans la danse pour Fabian et offrirait 80 millions d'euros

Fabian est suivi par les plus grands clubs européens, et notamment les deux géants espagnols que sont le Barça et le Real Madrid. Mais le champion d'Europe en titre, Liverpool, pourrait bien faire son apparition dans la course pour l'international espagnol et proposer la somme de 80 millions d'euros.

C'est l'offre dont parle 'Express' ce dimanche, affirmant que l'Espagnol est une demande spéciale de Jürgen Klopp.

Et cette somme ne serait pas un hasard. En effet, la valeur marchande de l'ancien joueur du Betis serait de 87 millions d'euros. Ainsi, les Anglais seraient plus proche de cette somme que les deux géants espagnols.

Fabian Ruiz est sous contrat jusqu'en 2023 avec le Napoli, qui aura donc son mot à dire et qui pourrait s'opposer à l'Espagnol, auteur de sept buts et cinq passes décisives en 40 matches la saison dernière, et de trois buts et deux passes décisives en 32 apparitions cette saison.