Liverpool est champion d'Angleterre 2019-2020

Manchester City ne devait pas perdre ce jeudi soir à Stamford Bridge contre Chelsea, et ne pouvait pas non plus faire match nul. Mais les Citizens sont tombés sur un score de 2-1 contre les Blues de Frank Lampard.

De quoi offrir le titre dont le Liverpool de Jürgen Klopp rêvait tant. 30 ans après son dernier titre de champion d'Angleterre, Liverpool a retrouvé la gloire et, est sacré champion d'Angleterre 2019-2020 ce soir.

Et c'est mérité pour les Reds de Klopp, qui ont signé une saison complètement folle, et qui ont réussi à distancer un Manchester City double champion en titre de 23 points après 31 journées de championnat.

Un an après le sacre européen, Liverpool met la main sur le trophée tant attendu. Le dernier, c'était en 1990. Ce qui fait d'ailleurs de ce titre le premier titre de Premier League à proprement parler des Reds, la première édition du format Premier League ayant eu lieu en 1992.

Une grande saison pour les Reds, qui n'ont perdu qu'un seul petit match depuis le début de l'exercice 2019-2020. Watford a l'honneur d'avoir pour le moment été la seule équipe à avoir battu Van Dijk, Salah, Mané et compagnie.

Si les Reds n'ont pas réussi à atteindre l'exploit d'Arsenal, ils sont tout de même sacrés avec un grand nombre de record à leur actif sur cette grande année. En 31 journées, Liverpool est devenu champion avec 86 points, 70 buts marqués pour seulement 21 encaissés.