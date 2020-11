"Liverpool est favori pour gagner la Premier League"

Pour Pep Guardiola, Liverpool est le favori pour la course au titre cette année. Il l'a avoué en conférence de presse, juste avant le choc contre le "Reds" ce dimanche.

"Liverpool est le grand favori de cette année, mais ils ont perdu des points cette année, quand personne ne s'y attendait. Arsenal a fait un grand pas en avant et Tottenham a fait le mercato que Mourinho voulait. Chelsea a un effectif complet pour lutter et United est à surveiller, même si ils n'arrivent pas à avoir des résultats actuellement. Cette saison, la compétition va être encore plus rude. Je pense que tout se décidera dans les derniers 5 ou 10 matchs."

Sur Liverpool en particulier: "C'est toujours bien de jouer contre les meilleures équipes. L'année dernière ils étaient très forts. Lorsqu'on joue contre eux, on sait que l'on va souffrir."

En effet, la dernière rencontre entre les deux équipes a fini sur le score de 4-0 pour les Reds. "C'est une autre saison. ils sont champions en titre et veulent atteindre les 100 points mais tout est différent."