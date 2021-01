Liverpool et City pistent Declan Rice

Declan Rice plaît en Premier League, c'est un fait. Ses bonnes performances ont logiquement attiré l'attention de nombreux géants anglais, à l'image de Chelsea et Manchester United.

Mais d'après 'The Guardian', deux autres clubs se sont joints à la course pour l'Anglais. Il s'agit de Manchester City et Liverpool.

Le quotidien britannique indique cependant que les deux formations n'ont toujours pas avancé leurs pions dans ce dossier.

La course pour s'attacher les services du joueur de West Ham s'annonce donc rude.