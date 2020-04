Liverpool et Werner compliquent le dossier Lautaro

Alors que Timo Werner pouvait être le plan B du Barça en cas d'échec du dossier Lautaro Martinez, 'Marca' affirme que le joueur du RB Leipzig serait proche de Liverpool.

Un jeu à trois bandes avec l'Inter, les Blaugrana et les Allemands qu'ont rejoint les Anglais et qui compliquent encore plus les choses.

Werner a toujours été sur la liste des favoris de l'Inter pour remplacer Lautaro, un attaquant qui a inscrit 88 buts en 150 matches, bien que son arrivée à Anfield a toujours été d'actualité.

L'Allemand serait d'ailleurs en train d'apprendre l'anglais pour rejoindre le club red à la fin de la saison.

Comme le signale 'Marca', le club de Klopp devancerait les Italiens et serait proche de trouver un accord pour l'ancien joueur de Stuttgart, ce qui pourrait avoir des répercussions jusqu'au Camp Nou.

En effet, si l'Inter Milan ne trouve pas de remplaçant à Lautaro, le club de Conte pourrait refuser catégoriquement de vendre l'Argentin au Barça...