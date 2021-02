Liverpool incité à recruter Kane après l'humiliation face à Man City

Jamie Carragher et Stan Collymore ont appelé Liverpool à investir massivement dans de nouvelles recrues après la lourde défaite contre Manchester City. Le joueur de Tottenham, Harry Kane est considéré comme une cible potentielle. Les espoirs de Liverpool de défendre le trophée de la Premier League ont été presque anéantis par City dimanche, après un match perdu 4-1 contre les hommes de Pep Guardiola. À la suite de cette défaite, qui laisse les hommes de Jürgen Klopp avec 10 points de retard sur City alors qu'ils ont un match d'avance, deux anciennes stars de Liverpool ont exhorté le club à soutenir l'entraineur allemand sur le marché des transferts de cet été.

"Au départ, lorsque Jürgen Klopp est arrivé, Liverpool était une équipe qui était sixième ou septième", a déclaré l'ancien capitaine des Reds Carragher à 'Sky Sports'. "Lors de son premier été, il a fait venir trois joueurs, Joel Matip, Georginio Wijnaldum et Sadio Mané. Cela les a ensuite menés en Ligue des champions. Au cours des 12 mois suivants, il a ensuite fait venir Mohamed Salah l'été, Virgil van Dijk en janvier et Alisson après la finale de la Ligue des champions 2018".

"Cela les a ensuite amenés à nouveau à la victoire en Ligue des champions et au titre. Je pense que Liverpool est de nouveau à ce stade où ils ont besoin que ces trois joueurs reviennent pour leur donner cette secousse. Je pense toujours qu'ils reviendront au meilleur niveau, mais ils ont besoin de trois joueurs. Ils ont besoin d'un défenseur central, ils ont besoin de quelqu'un pour remplacer Wijnaldum, et ils ont besoin de quelqu'un dans le trio d'attaque", a ajouté Carragher.

"Je parle de joueurs qui entreront dans l'équipe comme Matip, Wijnaldum et Mane, comme Salah, Van Dijk et Alisson. C'est ce dont Liverpool a besoin." Pendant ce temps, l'ancien attaquant de Liverpool, Collymore, a déclaré dans 'The Mirror' : "Ils ont besoin de se réveiller, ce qui signifie que les propriétaires FSG doivent mettre les moyens pour aller de pair avec City. Cela signifie que si City achète Erling Haaland cet été, Liverpool doit acheter Robert Lewandowski ou même faire une offre pour Harry Kane. Ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est simplement dire : 'Nous avons un très bon onze, des jeunes qui arrivent, et nous pouvons atteindre nos objectifs de cette façon', car il y a trop d'autres équipes qui mettent les moyens pour s'assurer la victoire".

De nombreux joueurs de haut niveau ont été associés à un transfert à Anfield ces derniers mois compte tenu de leur statut de champion de Premier League, l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe en tête de liste.

Les Reds ont également se sont intéressés au joueur de Leeds, Raphinha, qui a eu un grand impact en Angleterre depuis son transfert à Elland Road, après une année à Rennes. Son coéquipier des Whites, Patrick Bamford, lui a donné un grand crédit, a déclaré à 'Sky Sports' : "Raphinha est génial. Pour être honnête, ça a été une bonne affaire pour Leeds. Dès qu'il est arrivé à l'entraînement, vous savez parfois qu'à l'entraînement, vous remarquez si un joueur est de première classe. Il l'était vraiment et vous remarquez qu'il se démarque tout de suite".

"Je suis surpris que de plus grandes équipes, ou des équipes de Premier League plus établies, devrais-je dire, n'aient pas envisagé le recruter. Il est incroyable et il est encore jeune", a ajouté Bamford. Cependant, le défenseur du RB Leipzig, Ibrahima Konate, serait la nouvelle recrue la plus probable dans les rangs de Klopp lorsque le marché rouvrira, Liverpool est alors invité à écarter la concurrence de Manchester United et de Chelsea pour ses services.

Malgré une liste des blessés qui n'en finit pas en défense, Liverpool a attendu la fin du mercato hivernal pour faire venir des renforts, Ozan Kabak et Ben Davies arrivant le jour de la fermeture du mercato. Kabak a été prêté par Shalke à Liverpool, avec une option d'achat incluse dans l'accord final qui permettra aux Reds, s'ils le souhaitent, de le recruter pour 20 millions d'euros en juin. Davies, quant à lui, a signé un contrat à long terme avec Liverpool après avoir été arraché à Preston pour 2 millions d'euros.

Rappelons que Liverpool aurait eu besoin de quelques nouvelles recrues cet été, même si cette saison s'était entièrement déroulée comme prévu. Gini Wijnaldum, par exemple, devra certainement être remplacé, alors que Liverpool a peu d'options fiables en défense centrale. Tenons compte de l'âge de certains des autres cadres de Jürgen Klopp comme Roberto Firmino, par exemple.

Je m'attendrais à ce que Liverpool soit actif. Peut-être qu'Ozan Kabak et Ben Davies s'avéreront être des solutions pour le poste de défenseur central, mais un milieu de terrain et un attaquant sont tout simplement indispensables. La grande question maintenant est : Liverpool peut-il s'assurer de recruter un joueur provenant d'un club qui joue la Ligue des champions ? Si ce n'est pas le cas, ce sera la catastrophe.