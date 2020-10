"Je ne peux pas remplacer le meilleur au monde Van Dijk"

Liverpool doit apprendre à vivre sans Virgil Van Dijk. Et pour substituer le Néerlandais, Jürgen Klopp fait confiance à Fabinho. Le milieu de terrain de Liverpool, Fabinho, repositionné au poste de défenseur central depuis la blessure de son coéquipier, a déclaré qu'il ne pouvait que partiellement combler le vide laissé par Virgil van Dijk après sa longue blessure. Van Dijk devrait passer plusieurs mois à l'écart après avoir subi de graves lésions des ligaments du genou à la suite d'un choc avec Jordan Pickford lors du match nul du derby du Merseyside face à Everton.

Adrian, lui-même remplaçant actuellement Alisson blessé dans le but, a admis qu'il était "étrange" de jouer derrière une défense de Liverpool non organisée par l'imposant défenseur central Néerlandais. Mais l'équipe de Jürgen Klopp a tenu bon mercredi à Amsterdam, Fabinho impressionnant aux côtés de Joe Gomez en défense centrale alors que Liverpool entamait sa campagne en Ligue des champions avec une victoire 1-0 sur l'Ajax.

"Bien sûr, je ne suis pas Virgil - il est le meilleur défenseur du monde en ce moment", a déclaré Fabinho au 'Mirror'. "Le manager m'a dit que je devais parler davantage pour essayer d'organiser l'équipe. Parfois, je dois prendre les deuxièmes ballons et être prêt à appuyer. Dans ce rôle, je dois essayer de faire de mon mieux. Quand j'ai su que Virgil était absent pendant longtemps, j'ai été choqué parce que tout d'abord, il est le meilleur défenseur du monde en ce moment. Mais surtout, il est un leader dans l'équipe et dans le vestiaire".

"Il s'assure également que l'ambiance est bonne - une bonne ambiance - et cela nous manquera. Mais je dois faire un peu de ce que Virgil fait toujours. Je dois essayer d'organiser l'équipe. Parler à l'équipe et essayer d'être un leader. Tactiquement, en défense centrale, je dois toujours être prêt pour les longs ballons. Mais je ferai de mon mieux et c'était très important pour moi et pour l'équipe de faire un clean sheet contre l'Ajax", a ajouté le Brésilien.

Avec Van Dijk potentiellement absent pour le reste de la saison, beaucoup ont demandé à Liverpool de profiter de l'occasion pour signer un nouveau défenseur lors du mercato hivernale - à la fois en tant que remplaçant sur le court terme et en tant que partenaire à long terme du Néerlandais à son retour. Jamie Carragher a dit à son ancienne équipe de passer pour le défenseur du RB Leipzig, Dayot Upamecano "le 1er janvier", tandis que Kalidou Koulibaly et Ben White ont également été liés à des déménagements à Anfield.