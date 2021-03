Liverpool garde sa confiance en Klopp

L'année 2021 est terrible pour Liverpool. Les Reds sont enlisés dans une crise de résultats dont ils ne voient pas le bout. Mais, malgré tout, Klopp n'est pas en danger.

Il a joué 15 match, et en a perdu 9. Et le plus inquiétant est que 6 de ces défaites ont eu lieu à Anfield, une série inédite dans l'histoire du club.

Personne ne sait avec certitude ce qui se passe à Liverpool, et bien que des voix s'élèvent contre l'entraîneur, la vérité est que, selon le 'Times', le club fait entièrement confiance à Jürgen Klopp.

Le poste de l'Allemand à la tête de Liverpool n'est pas menacé, même si les résultats ne vont pas du tout dans son sens. Son héritage au sein du club lui permet de conserver la confiance de la direction.