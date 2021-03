Georginio Wijnaldum toujours dans un flou contractuel

Georginio Wijnaldum s'est exprimé sur sa situation contractuelle après la défaite de Liverpool face à Fulham, dimanche, tout en insistant sur le fait que "le plus important pour le moment est que nous réglions les choses en équipe". Le milieu de terrain vit les derniers mois de son contrat actuel à Anfield et n'a pas encore prolongé.

Le Néerlandais faisait partie de l'équipe de Liverpool qui a subi une sixième défaite consécutive à domicile face à Fulham dimanche, et a abordé les spéculations entourant son avenir après le match. "Vous voulez entendre ce qui va se passer, mais de l’autre côté, pour moi, s’il n’y a rien à dire et pas de nouvelles, je ne peux pas dire quelque chose. J’espère qu’ils (les fans) peuvent comprendre cela et j’espère qu’ils resteront patients jusqu’à ce qu’il y ait des nouvelles", a-t-il déclaré à beIN Sports.

"Quand il y aura des nouvelles, nous les publierons"

"Le plus important pour le moment est que nous réglions les choses dans le jeu en équipe et que nous obtenions des résultats. Parler d'un individu, dans ce cas de moi et de ma situation contractuelle, parce que je viens de dire qu'il n'y a pas de nouvelles, je pense que nous pouvons nous concentrer sur de meilleures choses que sur ma situation. Quand il y aura des nouvelles, nous les publierons", a ensuite ajouté l'international batave, entretenant le doute autour de son avenir personnel.

Ces derniers mois, Barcelone a été annoncé comme la prochaine destination la plus probable pour Wijnaldum s'il devait quitter Liverpool cet été. Ronald Koeman aurait hâte d'organiser une réunion avec le milieu de terrain, après avoir travaillé avec lui alors qu'il était en charge de l'équipe nationale des Pays-Bas.

Les Blaugrana ont été frappés par une crise financière qui les empêchera probablement d'aligner de grosses sommes d'argent, mais Wijnaldum deviendra disponible dans le cadre d'un transfert gratuit lorsque son contrat expirera à la fin du mois de juin. Une bonne affaire, le joueur s'étant imposé comme l'un des membres les plus importants de l'équipe de Jurgen Klopp. Le joueur de 30 ans a disputé 224 matchs toutes compétitions confondues avec les Reds à ce jour, marquant 22 buts.