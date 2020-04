"Parfois Van Dijk me donne des conseils"

Virgil van Dijk est "une force dominante" et son coéquipier à Liverpool, Joe Gomez, adore pouvoir jouer à ses côtés. Joe Gomez et Van Dijk ont ​​formé une charnière solide au cœur de la meilleure défense de la Premier League, le premier ayant surmonté d'importants problèmes de blessures pour s'établir dans le onze de départ de Jürgen Klopp. Van Dijk est arrivé à Anfield en janvier 2018 en tant que défenseur le plus cher du monde, un record qui a depuis été dépassé par le transfert de Harry Maguire à Manchester United, et a rapidement noué une relation étroite avec l'international anglais.

"Je l'ai déjà dit, mais la stature de Virgil avant son arrivée au club était énorme", a déclaré Gomez à 'Sky Sports'. "J'étais un jeune défenseur central, je n'avais pas vraiment joué tant de matchs à Liverpool que je l'aurais souhaité mais dès qu'il est arrivé, il a tendu les bras et nous avons immédiatement formé un lien. Le fait qu'il soit une personne terre-à-terre hors du terrain, nous nous entendons très bien et nous avons une excellente relation".

"Nous parlons et dans des moments comme celui-ci, nous faisons des FaceTime et parlons de choses générales afin que cela aide sur le terrain pour se comprendre. C'est votre compagnon au final. Parfois, il me donne une oreille attentive, mais c'est une aide considérable et un booster de confiance d'avoir juste quelqu'un comme lui à côté de vous. Quand il y a une bataille en tête-à-tête, vous savez qu'il va dominer, il ne perd pas vraiment les duels. Juste l'avoir à vos côtés, lui et sa présence, ce n'est pas seulement moi, c'est toute l'équipe et le stade. Quand Virgil tombe, je pense qu'il y a un soupir et une inquiétude mais c'est une vraie force dominante et un plaisir de jouer à côté", a ajouté l'Anglais.

"Je n'avais pas réalisé que c'était un club aussi énorme"

Gomez a rejoint Liverpool en provenance de Charlton Athletic à l'âge de 18 ans en 2015 et admet qu'il lui a fallu du temps pour comprendre la taille du club et les attentes qui l'attendraient. "Le football était tout ce que je savais et en regardant en arrière, c'était intimidant", a déclaré Gomez. "C'est un club énorme et pour être honnête, je ne pense pas avoir réalisé la stature du club et ce à quoi je m'attendais en termes d'attentes. Mais je pense que vous devez le prendre de front et vous devez accepter que lorsque vous ne jouez pas, il va y avoir un contrecoup - pas dans le sens négatif, mais juste à cause de l'attente".

"Autour du club, il a une histoire si forte et vous devez la respecter. Je pense que dès que je suis entré en pré-saison, j'ai réalisé la taille du club. J'avais l'habitude de rester au Royaume-Uni et d'aller quelque part au camp d'entraînement, mais lors de ma première pré-saison à Liverpool, nous sommes allés en Thaïlande Nous nous sommes présentés à l'hôtel et c'était incroyable, la sécurité partout et des centaines de personnes. Tout de suite, j'ai réalisé. Nous nous sommes ensuite envolés pour l'Australie et avons joué contre Brisbane Roar et le stade était bondé. C'était la première fois que j'entendais : "You'll Never Walk Alone" et je me suis dit: "Ouais, c'est une échelle différente", a conclu Joe Gomez.