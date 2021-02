Liverpool humilié à domicile par City

Manchester City est plus que jamais leader de Premier League. Les hommes de Guardiola battent un Liverpool en crise qui enchaine une deuxième défaite consécutive et compte maintenant 10 points de retard sur son adversaire du jour.

Les champions en titre sont tombés contre un City plus que jamais favori pour le titre. Jamais auparavant Pep Guardiola n'avait gagné à Anfield et ce dimanche 7 février 2021, il a réussi à débloquer le verrou qui lui résistait tant.

C'était le match du week-end et il comportait des ingrédients de qualité, même si la première mi-temps éait ennuyante à mourir. Il a fallu attendre la demi-heure de jeu pour voir le premier tir cadré. Firmino a obligé Ederson à mettre une main ferme sur un tir puissant qui se dirigeait vers le haut du but.

Le match est devenu de plus en plus chaud et de plus en plus intéressant. Fabinho a laissé traîner sa jambe et Sterling est tombé dans la surface de réparation pour ce qui était un penalty clair que Gündogan a manqué. Le milieu de terrain envoie le ballon dans les nuages et laisse Guardiola béant.

Mais le football lui réservait une récompense pour sa saison et pour oublier un tel échec. Alisson a réalisé la pire après-midi de sa carrière. Des échecs incompréhensibles du gardien de but brésilien.

Sur un tir à ras de terre détourné par Alisson, Gündogan conclut pour ouvrir le score. Liverpool a eu une opportunité supplémentaire et Salah en a profité pour convertir un pénalty pour une faute naïve de Rúben Dias.

Et c'est là qu'Alisson a lâché. Sur sa deuxième tentavie de sortie de balle, le gardien de but donne le cuir à Foden, qui dribble deux adversaires avant de servir Gündogan qui crucifie le gardien brésilien.

Puis, dans la surface, c'est Bernardo Silva qui a reçu le deuxième cadeau du gardien brésilien et, d'un lob subtil, a servi Sterling pour le troisième but synonyme de coup de massue pour Liverpool.

Foden a mis la cerise sur le gâteau de l'humiliation de Klopp par Guardiola. Servi dans le couloir droit par Gabriel Jesus, l'Anglais crochète Robertson et envoie un missile sous la barre d'Alisson. Anfield est conquis.