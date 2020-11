Liverpool, imbattable à domicile

Qui parviendra à faire tomber les Reds au sein de leur antre qu'est Anfield ? Après avoir littéralement corrigé les Foxes hier sur sa pelouse (3-0), Liverpool conforte son statut d'invincible à domicile en Premier League.

Jamais au cours de son histoire, Liverpool n'avait connu une telle série. En effet, les hommes de Jürgen Klopp ont battu un nouveau record suite à cette victoire puisqu'en Premier League, ils sont invaincus à Anfield depuis 64 matchs. Et, le dernier échec en date remonte à avril 2017 et une défaite face à Crystal Palace (1-2).

Le bilan de cette série est tout simplement impressionnant, 53 victoires pour 11 matchs nuls. Toutefois, l'ultime record est détenu par Chelsea, qui entre 2004 et 2008 a enchaîné 86 matchs à Stamford Bridge sans défaite.

