Liverpool interdit de jouer le match de Ligue des champions Ã  Leipzig !

Cela fait quelques jours maintenant que la décision était en suspens, et c'est désormais officiel : Liverpool est interdit de se déplacer à Leipzig pour jouer le 8e de finale aller de la Ligue des champions le 16 février prochain.

Le RB Leipzig avait demandé mardi aux autorités allemandes d'accorder à Liverpool une dérogation aux nouvelles règles strictes d'entrée sur le territoire depuis la Grande-Bretagne liées à la pandémie, mais celle-ci a été rejetée.

L'UEFA a confié à 'Sky Sports News' qu'ils étaient en discussion avec la Fédération allemande pour trouver la solution la plus adéquate. Pour le moment, plusieurs idées sont envisagées : la première est de jouer le match aller à Anfield et de disputer le match retour en Allemagne le mercredi 10 mars, dans le cas où lesdites restrictions sont levées d'ici-là. Si ce n'est pas le cas, l'UEFA pourrait envisager d'organiser le match sur terrain neutre. Une autre solution, qui paraît moins probable, et de transformer cette double-confrontation en un seul match.

La pandémie n'a pas fini de perturber le football européen, des clubs comme Arsenal et la Juventus pourraient également voir leur calendrier perturbé...