"La Premier League devait être terminée"

Le capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, a apporté son soutien au projet de reprise de la Premier League, affirmant que la saison devait être terminée d'une manière ou d'une autre. Le feu vert a été donné pour que la saison s'achève à partir du 17 juin, après ce qui aura été une mise à pied de trois mois en raison du coronavirus, lequel a fait plus de 270 000 personnes infectées au Royaume-Uni, dont près de 40 000 sont malheureusement décédées.

Les clubs ont commencé à intensifier leurs préparatifs pour conclure la saison, qui avait vu Liverpool établir une avance de 25 points sur Manchester City, les laissant à la recherche de seulement deux victoires pour soulever le trophée. En ce sens, Henderson ne pense pas qu'il était possible que la saison soit déclarée nulle et non terminée. 'TalkSPORT' lui a demandé s'il avait pensé que c'était une possibilité. Et visiblement, cela n'a pas été le cas pour l'Anglais.

"Il nous reste neuf matchs et nous voulons en gagner autant que possible. Et c'était tout ce sur quoi nous nous concentrions vraiment, vouloir simplement revenir et attendre le bon moment pour cela. J'ai toujours eu l'impression que, non seulement pour nous mais pour le reste de la ligue, il fallait finir à un moment donné".

Il est ravi d'être de retour à l'entraînement après la longue pause inattendue, qui a présenté un nouveau défi pour entretenir sa condition physique.

"La météo a été bonne pour rendre les choses encore plus difficiles, mais c'était bien de revenir", a-t-il déclaré. "Au début, c'était en petits groupes pour la première semaine, ce qui était plutôt bon. Cela nous a en quelque sorte ramenés à l'intérieur, un peu d'entraînement léger, des séances décentes. Et puis, évidemment, nous sommes en groupe plus important maintenant et nous avons suivi une préparation à temps plein, donc ça a été vraiment bien."

Et retrouver ses collègues a été un plaisir, comme il l'a expliqué : "C'était génial, juste de revenir et de s'entraîner".