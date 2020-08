Champion d'Angleterre la saison dernière, Liverpool a mis un terme à 30 ans d'attente. L'équipe entraînée par Jürgen Klopp a savouré ce triomphe, avec un travail acharné finalement récompensé, mais doit maintenant se tourner vers de nouveaux objectifs, dont celui, principal, de parvenir à défendre sa couronne.

La nouvelle saison devrait débuter le 12 septembre par un match opposant les Reds à Leeds, promu en Premier League. Forcément, tout le monde s'attend à ce que les pensionnaires d'Anfield surfent sur leur sacre. Mais selon le capitaine du club, Jordan Henderson, le vestiaire est plus mesuré.

"Pour être honnête, nous n'en avons pas parlé (...) Nouvelle saison, nouveau départ et bien d'autres choses que nous voulons accomplir. Je suis vraiment excité de voir ce que nous pouvons faire cette saison, une autre grande saison pour nous (...) Nous devons rester affamés et garder l'envie d'aller plus loin", a-t-il confié au site internet du club.

"Il s'agit toujours de regarder vers l'avant et de vouloir plus et de s'améliorer. Je pense que c'est tout simplement naturel pour nous maintenant. Nous avons toujours regardé le prochain match car nous le considérons toujours comme le plus gros (...) Vous devez donc être prêt, comme vous le faites à chaque saison. Comme je l'ai dit, à première vue, nous le sommes", a ensuite ajouté l'international anglais, qui revient tout juste d'une blessure au genou. Ses ambitions sont claires, garnir son palmarès.

"Juste continuer et gagner autant de trophées que possible, car nous avons prouvé que ces dernières années, nous sommes une équipe de premier plan. Mais tout cela est dû au travail acharné et au dévouement qui ont été accomplis pendant toute la saison. Chaque jour d'entraînement était de haut niveau, à 100%. (...) L'entraînement a toujours eu un niveau élevé et nous devons continuer à avancer. Si nous faisons cela, nous aurons toujours la possibilité de réussir à l'avenir". La concurrence est prévenue.