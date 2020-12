Diogo Jota forfait 6 à 8 semaines

L'attaquant de Liverpool Diogo Jota sera absent entre six et huit semaines pour Liverpool. Une mauvaise nouvelle annoncée par son entraîneur, Jürgen Klopp, avant la rencontre de ce dimanche après-midi sur la pelouse de Fulham.

Arrivé des Wolves cet été, le Portugais a fait un début de saison impressionnant à Anfield, inscrivant cinq buts en neuf matches de Premier League et quatre en six matches de Ligue des champions pour s'imposer comme un titulaire régulier dans l'attaque des champions d'Angleterre.

S'il n'a pas fait le déplacement à Londres pour défier les Cottagers, le Portugais va donc manquer la totalité de la période des fêtes, si cruciales dans la course pour défendre le titre de champions d'Angleterre.

Débarrassés de la Ligue des champions, les Reds s'apprêtent à jouer tous les trois jours jusque début janvier, avec un choc contre Tottenham dès ce mercredi. Au total, douze journées sont prévues dans les deux prochains mois. Des Spurs que les hommes de Klopp auront l'occasion de dépasser au classement pour prendre seuls la tête de la Premier League en cas de succès dans la capitale.

Une nouvelle blessure sur les bords de la Mersey survient alors que le technicien allemand a déjà été privé de nombreux joueurs depuis le coup d'envoi de cette nouvelle saison.

Dans le pire des cas, si Jota manque huit semaines, il reviendrait à la mi-février, juste à temps pour jouer les matches à élimination directe de la Ligue des champions en huitièmes de finale.

Le 6 février, les hommes de Klopp accueilleront Manchester City.

En attendant, il y a aussi le voyage à Aston Villa pour la FA Cup, le 8 janvier, alors que les Reds chercheront à se venger d'une défaite étonnante 7-2 en championnat. En attendant le retour de Jota, Klopp pourra s'appuyer sur le trio qui a tant marqué ces dernières saisons : Salah, Mané et Firmino. Autre bonne nouvelle, Alex Oxlade-Chamberlain a également fait son retour dans le groupe ces derniers jours.

