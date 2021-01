Klopp : "Contre Burnley, c'est toujours un combat"

La Premier League est un championnat tellement disputé cette saison que tout peut basculer en l'espace de quelques jours. Et Liverpool en sait quelque chose. Ces dernières 48 heures, Manchester United, Manchester City et Leicester se sont imposés. Ainsi, les Reds pointent donc à la 4ème place du classement, avec 34 points.

L'équipe entraînée par Jürgen Klopp compte donc 4 points de retard sur Manchester City et Leicester, et six sur Manchester United, leader. Autant dire que les pensionnaires d'Anfield Road seraient bien inspirés de l'emporter ce jeudi soir, face à Burnley. Une équipe à leur portée, mais toujours particulièrement difficile à manœuvrer.

"Cela nous indique que ce match sera difficile"

"Burnley ne marque pas beaucoup. Mais ils ne concèdent pas beaucoup de buts non plus. Cela nous indique que ce match sera difficile. Mais c'est toujours le cas contre Burnley, c'est toujours un combat. Il faut défendre, il faut gérer l'intensité que Burnley met sur le terrain. Ben Mee est un joueur très important pour Burnley. Je le savais déjà, mais maintenant, il est clair qu'ils ont un onze de départ bien installé, pas seulement avec (James) Tarkowski et Mee. Il y a aussi (Nick) Pope. Je pense que ces trois joueurs sont le coeur de l'équipe", a analysé Jürgen Klopp en conférence de presse d'avant-match, dressant le portrait d'une équipe solide et cohérente.

"Ils ont deux attaquants devant. Et ils ont aussi de très bons joueurs au milieu. Ils ont un jeu spécifique et je respecte ce qu'ils font depuis maintenant plusieurs années. Sean (Dyche) est capable de tirer les meilleures performances de son groupe, même si ce n'est pas le plus gros groupe du monde. Évidemment, lorsqu'ils ont des blessés, cela les pénalise, peut-être plus que d'autres équipes. Mais c'est ainsi. Ils font avec, et ils se débrouillent très bien. Voilà quelle équipe nous allons affronter", a-t-il ajouté.