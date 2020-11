Jürgen Klopp : "Une défaite méritée dans un match difficile"

Après deux années magnifiques, entre la victoire en Ligue des Champions et le sacre en Premier League, Liverpool vit des heures plus compliquées depuis le début de l'exercice 2020-2021. Minés par les blessures, les Reds peinent à retrouver leurs standards d'antan, et affichent une fébrilité nouvelle. Celle-ci s'est encore confirmée, mercredi soir.

Pourtant vainqueurs 5-0 à l'aller, en Italie, les hommes de Jürgen Klopp ont en effet été surpris par l'Atalanta Bergame à Anfield (0-2), concédant leur premier revers de la saison en Ligue des Champions. Un match à oublier pour le Champion d'Angleterre, qui n'est jamais parvenu à rentrer dans son match selon son entraîneur allemand.

"C'était incroyablement crispant pour les gars"

"Ce n'était pas un bon match. On l'a un peu vu venir en première période. Mon homologue (Gasperini) était un peu frustré qu'ils ne jouent pas plus de ballons vers cette zone (le second poteau, côté droit) où ils avaient l'avantage de la taille avec Ilicic et Hateboer. C'est une défaite méritée dans un match difficile", a-t-il confié, en conférence de presse.

"L'arbitre a enlevé beaucoup de rythme au match en sifflant beaucoup et dans une période comme celle-ci, rend tout encore plus difficile. Que ce soit pour eux ou pour nous, il ne laissait pas le jeu se dérouler et c'était incroyablement crispant pour les gars", a ensuite ajouté Jürgen Klopp, habitué au rythme du championnat anglais.

Malgré cet arbitrage regrettable, Liverpool aurait dû être en mesure de mettre son jeu en place, mais n'y est pas parvenu. "On n'a jamais vraiment réussi à rentrer dans le match, à mettre des ballons entre les lignes ou dans le dos de la défense", a analysé l'ancien du Borussia Dortmund.

Si ce revers fait tâche, Liverpool demeure en tête de son groupe, avec neuf points au compteur, soit deux de plus que l'Ajax Amsterdam et l'Atalanta Bergame. Prochaine échéance : la réception de l'Ajax le 1er décembre prochain. Un match décisif en perspective, qui pourrait offrir la qualification aux Anglais.