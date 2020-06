Klopp demande aux fans Ã  cÃ©lÃ©brer de maniÃ¨re responsable

Jurgen Klopp a exhorté les supporters de Liverpool à célébrer la victoire du club en Premier League de manière responsable, en condamnant les rassemblements de masse observés dans la ville vendredi dernier.

Dans une lettre ouverte au journal Liverpool Echo, le patron des Reds a insisté sur le fait qu'il était vital que les supporters "restent chez eux autant que possible", promettant qu'ils pourront "peindre la ville en rouge" lorsque le moment sera venu et que la menace du coronavirus se sera dissipée.

Il a écrit : "J'aime votre passion, vos chansons, votre refus d'accepter la défaite, votre engagement, votre compréhension du jeu et votre foi en ce que nous faisons. Même si vous ne pouvez pas être à nos matchs en ce moment, j'aime que vous vous soyez assurés d'être avec nous en faisant passer le Kop pour le Kop, même s'il ne peut pas en avoir l'air. Je ne peux pas vous dire à quel point les joueurs et moi-même avons apprécié cela et je ne doute pas que c'est l'une des raisons pour lesquelles notre performance contre Crystal Palace a été si bonne."

"Ce que je n'ai pas aimé - et je dois le dire - ce sont les scènes qui se sont déroulées au Pier Head vendredi. Je suis un être humain et votre passion est aussi la mienne, mais pour l'instant, le plus important est que nous n'ayons pas ce genre de rassemblements publics. Nous le devons aux personnes les plus vulnérables de notre communauté, aux travailleurs de la santé qui ont tant donné et que nous avons applaudis, ainsi qu'à la police et aux autorités locales qui nous aident, en tant que club, à ne pas faire cela. S'il vous plaît - célébrez - mais célébrez en toute sécurité et dans un cadre privé, afin que nous ne risquions pas de propager cette terrible maladie dans notre communauté", continue Klopp.

Le rassemblement de Pier Head a été condamné par les fonctionnaires du conseil municipal et la police du Merseyside, qui ont confirmé que deux hommes avaient été arrêtés, l'un pour suspicion d'agression et l'autre pour suspicion d'incendie criminel après qu'un feu d'artifice ait frappé les emblématiques Royal Liver Buildings de la ville, causant au moins 10 000 livres de dommages.

Klopp a ajouté : "Si les choses étaient différentes, je n'aimerais rien de plus que de faire la fête ensemble, d'avoir un défilé qui serait encore plus grand que celui qui a suivi notre victoire en Ligue des champions l'année dernière, afin que nous puissions tous partager ce moment spécial, mais ce n'est tout simplement pas possible. Nous avons tous tant fait pour combattre le Covid-19 et cet effort ne peut pas être gaspillé. Nous nous devons, à nous-mêmes et aux autres, de faire ce qui est juste et, en ce moment, cela signifie être ensemble et être là pour les autres en étant séparés. Quand le moment sera venu, nous fêterons cela. Nous profiterons de ce moment et nous peindrons la ville en rouge. Mais pour l'instant, restez chez vous autant que possible. Ce n'est pas le moment d'être en grand nombre dans le centre ville ou d'aller près des terrains de football."

"Au début de cette crise, j'ai dit que nous ne voulions pas jouer dans un stade vide mais que si cela permettait à une seule personne de rester en bonne santé, nous le ferions sans poser de questions et rien n'a changé pour me faire changer d'avis. Je connaissais déjà et j'aimais le mot allemand solidarität avant de venir à Liverpool et maintenant j'ai appris que le mot anglais est solidarity car je l'ai entendu utilisé par nos supporters au cours des derniers mois. Pour moi, c'est le mot qui, plus que tout autre, résume le mieux ce que sont les habitants de Liverpool. C'est la raison pour laquelle ils se sont rassemblés pour faire de l'EPP, c'est la raison pour laquelle ils ont livré des colis de nourriture et des médicaments aux gens au moment où ils en avaient le plus besoin et c'est la raison pour laquelle ils se rassemblent de tant de façons différentes dans une période aussi difficile.

"Si nous pouvons continuer à nous rassembler en étant séparés, nous espérons jouer un rôle important dans la lutte contre cette maladie. Je sais que nous pouvons le faire parce que j'ai fait l'expérience de la différence qui peut être faite et que les acteurs et moi-même en avons bénéficié. J'espère que dans quelques mois, ou plus longtemps si nécessaire, je pourrai écrire une autre lettre à l'Echo de Liverpool pour vous remercier d'avoir fait passer la santé de notre peuple avant tout le reste. Rien ne me rendrait plus fier", a-t-il conclu.