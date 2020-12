Klopp bat le record de victoires de Benitez

La démolition 7-0 de Crystal Palace par Liverpool samedi signifie que Jürgen Klopp a désormais remporté plus de matches de Première League que tout autre entraîneur des Reds depuis la création du championnat.

Les buts de Takumi Minamino, Sadio Mane et Jordan Henderson, plus deux de Roberto Firmino et Mohamed Salah, ont permis à Liverpool d'être en tête du classement à Noël.

Il s'agissait de la 127e victoire de Klopp en Premier League, dépassant le total de 126 de Rafael Benitez. Et, alors que Benitez était en charge de 228 matches de championnat, Klopp a dépassé son record en seulement 196.

Avec un premier titre de Premier League obtenu plus tôt cette année, Klopp et son équipe auront sans aucun doute maintenant les yeux rivés sur un autre titre. Après la victoire à la dernière minute sur Tottenham en milieu de semaine, Liverpool a une nette avance en tête du classement et cherchera à l'étendre contre West Brom dimanche prochain.

La qualité des buts marqués, de la puissante frappe de Mane à la finition habile de Firmino ou la frappe enroulée de Salah, a envoyé un message aux rivaux pour le titre, mais elle a également montré à quel point la performance de Liverpool était complète.

Le manager de Crystal Palace, Roy Hodgson, a déclaré avant le match qu'il pensait que Jordan Henderson méritait déjà une future statue à l'extérieur d'Anfield, et le capitaine de Klopp a été ravi de l'instinct de tueur dont son équipe a fait preuve.

"Je pense que nous étions impitoyables aujourd'hui, a déclaré Henderson à 'BT Sport'. Nous avons dominé le match pendant de longues périodes, mais j'ai toujours pensé que nous étions parfois négligents. Dans l'ensemble, nous sommes ravis de la performance. Terminer cette semaine par une victoire est important et nous avons réussi à le faire.

"J'avais l'impression qu'au cours des derniers matchs, nous avons eu des occasions et que nous ne les avons pas saisies, ce qui nous a parfois coûté cher. Je pense que nous avons été très bons en milieu de semaine et encore aujourd'hui, donc nous devons continuer sur notre lancée et travailler dur."

Après le match à domicile contre West Brom, Liverpool terminera l'année 2020 par un voyage à Newcastle avant d'affronter Southampton à l'extérieur pour commencer la nouvelle année.