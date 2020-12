Klopp charge encore contre les trois changements en Premier League

Selon Jurgen Klopp, le patron de l'Angleterre, Gareth Southgate, souffrira si la Premier League ne change pas ses règles pour autoriser cinq remplaçants par match.

L'entraîneur de Liverpool a fait savoir qu'il pensait que la ligue devait passer de trois à cinq remplaçants par match, en raison de la congestion des matchs de la saison 2020-21, raccourcie à cause du coronavirus.

Liverpool a déjà subi un certain nombre de blessures importantes cette saison, ce qui a rendu furieux l'entraîneur allemand qui pense qu'elles ont été causées en partie par ce calendrier d'une rare intensité et le manque de remplaçants supplémentaires.

Klopp a maintenant averti que si les règles ne sont pas modifiées, l'équipe de Southgate en paiera le prix lors de l'Euro 2020, reporté à l'été prochain.

"Je suis sûr que nous en discuterons à nouveau, en raison de l'influence de trois remplaçants, a déclaré Klopp. Maintenant, presque toutes les équipes doivent jouer tous les trois jours, ce sera énorme pour tout le monde à partir de maintenant et chaque équipe sentira la différence. L'été prochain, ce sera un problème pour Gareth Southgate.

"Tous les joueurs de Gareth jouent les compétitions européennes, la plupart d'entre eux, presque tous. La plupart d'entre eux jouent trois fois par semaine. Gareth aura ce que nous lui donnerons si nous nous en tenons à trois remplaçants."

Klopp est impliqué dans une querelle permanente avec le boss de Sheffield United, Chris Wilder, qui est favorable au maintien de trois remplaçants par match car il pense que le fait d'autoriser un plus grand nombre de remplaçants profiterait aux grands clubs avec des équipes plus complètes comme Liverpool.

Cependant, alors que les matches commencent à reprendre pendant la période de festivités, Klopp a averti que même les entraîneurs des petits clubs regretteront de ne pas soutenir une proposition visant à autoriser cinq remplaçants par match.

"Maintenant la période la plus intense commence pour toutes les équipes. Désormais, presque toutes les équipes jouent tous les trois jours", a-t-il ajouté.

"Et certaines équipes vont maintenant réaliser à quel point c'est difficile, et c'est pourquoi nous devons encore parler des cinq remplaçants même si nous ne l'avons pas voté. Ce sera énorme pour tout le monde à partir de maintenant et chaque équipe sentira la différence."