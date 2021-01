Klopp dévoile ses intentions au mercato

Liverpool devrait s'en tenir à ses options au poste d'arrière central plutôt que de recruter un remplaçant en janvier pour Virgil van Dijk ou Joe Gomez.

Les Reds ont joué une grande partie de la saison jusqu'à présent avec Fabinho en défense aux côtés d'un casting de partenaires en rotation après des blessures à long termechez les titulaires habituels.

Joel Matip a été limité à seulement huit apparitions en Premier League en raison de ses problèmes de forme physique et doit faire face à une course contre la montre pour revenir pour un match vital contre Manchester United la semaine prochaine.

Selon les rumeurs, les Reds pensent à Ozan Kabak de Schalke et Sven Botman de Lille, bien que The Athletic ait rapporté jeudi que Liverpool ne poursuivra aucune des deux options à la mi-saison.

Jürgen Klopp a déclaré que le club opterait pour "la bonne solution " ce mois-ci - et cela semble signifier opter contre une nouvelle recrue.

"Je ne peux pas dire avec certitude que nous ne recruterons pas. C'est peu probable à cause de la situation dans le monde.Nous ne devons pas oublier que la situation [du coronavirus] est difficile pour tout le monde et pour les clubs de football également."

"Il se peut que certains clubs n'aient absolument aucun problème financier, mais ce club a toujours été et sera toujours - avec ces propriétaires, bien sûr - très responsable. Si le monde était dans un endroit normal, tout irait bien, nous avons gagné la ligue, remporté la Ligue des champions, le club est dans la meilleure situation possible, et vous avez trois défenseurs tous blessés, est-ce une situation où vous feriez normalement quelque chose? Oui, certainement. Mais nous ne sommes pas dans cette situation, donc je ne sais pas si quelque chose va se passer ou non.", a indiqué le coach des Reds.

"Nous pourrions peut-être faire quelque chose, mais ce serait une solution à court terme et nous n'avons pas de solution à court terme, donc ce n'est pas judicieux parce que cela n'aide pas. Nous devons traverser ça. Ce n'est pas le meilleur moment pour toute la planète, alors pourquoi devrait-il en être ainsi pour ce club de football?", a ajouté Klopp.