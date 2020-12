Klopp : "Je ne peux pas écrire un livre et le jeter sur le terrain"

Jürgen Klopp a pointé du doigt la lenteur du démarrage de son équipe pour leur échec à battre Fulham à Craven Cottage, et a suggéré que le programme chargé était à blâmer.

Liverpool s'est battu pour obtenir un match nul 1-1, le penalty de Mo Salah annulant l'excellente ouverture du score de Bobby Decordova-Reid pour les Cottagers.

L'équipe de Klopp a terminé le choc de Premier League dimanche en étant la plus forte des deux équipes, mais elle a eu la chance d'être encore dans le match après une 30 premières minutes bien compliquées.

Le manager allemand a été vu en train de réprimander son équipe depuis la ligne de touche au début du match, et c'était dans le but de les secouer.

"Nous n'avons pas bien joué [au début], a déclaré Klopp à 'Sky Sports'. S'ils devaient se réveiller, je ne sais pas, mais je ne peux pas écrire un livre et le lancer sur le terrain en leur disant de le lire. Ce que je voulais, c'était nous secouer et recommencer. Un bon départ, c'est bien, mais si vous n'avez pas un bon départ, vous pouvez recommencer, recommencer, recommencer. On a eu besoin d'une demi-heure à peu près pour se mettre dans le jeu. C'est pour ça que je leur ai crié un peu dessus."

En seconde période, Liverpool se montre fort et a des occasions de s'affirmer, mais Jordan Henderson ne parvient pas à convertir une occasion et Curtis Jones est repoussé par Alphonse Areola.

"Après une demi-heure, c'était mieux, pas bien mais mieux, la deuxième mi-temps était bonne, a déclaré Klopp. Avec l'élan de Fulham, la foule ici se bat pour un résultat, chanceux dans une ou deux situations - la chance de Hendo était grande, Curtis, une course sensationnelle, une très bonne fin et un bon arrêt. Nous aurions pu en avoir plus. Mais les 30 premières minutes, ce n'était pas bon. Nous aurions pu perdre le match pendant ces 30 minutes. On ne l'a pas fait et les 60 minutes suivantes ont été bonnes."

Klopp a suggéré que la fatigue aurait pu jouer un rôle après les efforts de la Ligue des champions à Midtjylland mercredi.

"Nous avons affaire à des êtres humains et ces choses-là peuvent arriver, a encore déclaré l'Allemand à propos de ce mauvais départ. Quand vous regardez les résultats, toutes les équipes qui ont joué en Ligue des champions ou en Ligue Europa ont eu la vie dure. C'est fou. Après tous les matchs, c'est dur. Il faut se battre contre (la fatigue) et c'est ce que les garçons ont fait. La première demi-heure, on aurait pu la perdre, les 60 suivantes, on aurait pu la gagner. On a pris un point."