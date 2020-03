Klopp n'est pas inquiet de la forme de Liverpool

Cela faisait bien longtemps que Liverpool n'avait pas connu deux défaites en seulement trois jours. Vaincus pour la première fois de la saison en Premier League par Watford le week-end dernier, les Reds sont de nouveau tombés ce mardi soir, cette fois-ci, sur la pelouse de Chelsea en FA Cup. Une défaite logique, mais loin d'être préoccupante puisque Jürgen Klopp avait procédé à un turnover pour cette rencontre laissant notamment Alisson au repos.

Après la rencontre, en conférence de presse, Jürgen Klopp a refusé de céder à la panique et de tirer la sonnette d'alarme après les deux défaites de Liverpool en moins d'une semaine : "Perdre 2-0, ce n'est pas bon, a confié l'entraîneur à l'issue de la rencontre. On a fait trop d'erreurs près du but. C'est le football. Mais j'ai aimé la réaction de l'équipe. C'était un match très intense, les deux équipes couraient comme des dératés. On a eu nos moments et on a eu des occasions. Mais on sait ce que c'est, un match à l'extérieur à Chelsea. Chelsea a tout donné en défense, ça a été un match très physique et on n'a pas réussi à marquer".

"Pas les meilleures semaines de notre saison"

"On doit admettre que sur les derniers matches on a concédé trop de buts mais dans des situations différentes, donc je ne peux pas vous dire: c'est ça ou ça qui cloche. Je ne suis pas inquiet pour la dynamique, c'est quelque chose que l'on peut récupérer. C'est le foot, on n'a jamais pensé que ce serait toujours facile. Contre Watford on a été mauvais, mais pas ce mardi, donc je ne suis pas inquiet de la prestation. Si on fait des erreurs, on perd", a ajouté l'entraîneur de Liverpool.

Un poil plus agacé, Jürgen Klopp a eu le même constat au micro de la 'BBC' : "J'aimerais vraiment que vous arrêtiez de le mentionner la défaite contre Watford. Mais nous méritions de perdre car ils ont marqué deux fois et nous avons commis des erreurs importantes sur les deux buts. Après cela, ce fut un match complètement ouvert. Nous avons eu trois ou quatre tirs consécutifs en première mi-temps et Sadio Mane était sur le point de marquer mais l'intensité du jeu est la raison pour laquelle nous avons apporté quelques changements. Nous avions besoin de jambes fraîches et ensuite il faut régler un peu mais concéder n'aide pas. Les garçons ont bien réagi, j'ai bien aimé mais le deuxième but est un problème et Chelsea s'est bien défendu physiquement".

"Nous ne sommes pas malchanceux dans ces moments, nous avions l'air bien et Adrian a fait un superbe arrêt au début avant le premier but. Beaucoup de parties de la performance m'ont vraiment plu. Nous savons que nous devons nous améliorer, ce n'est pas une question de destin, pas de ne pas cliquer ici ou là, c'est tout de nous et nous devons le prendre dans le bon sens. Ce ne sont pas les trois meilleures semaines de toute la saison, mais c'est une chance de faire des trois prochaines semaines les meilleures et c'est le plan", a conclu l'Allemand.