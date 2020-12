Klopp : "La Premier est trop exigeante pour dominer"

Jürgen Klopp a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de plan pour que Liverpool domine le monde dans les années à venir, insistant sur le fait qu'il était difficile de réussir en Angleterre.

Après avoir mené Liverpool au titre de Premier League la saison dernière, Klopp a été nommé jeudi meilleur entraîneur masculin de la FIFA, avec quatre Reds qui font également partie du XI de la saison.

Après la victoire 2-1 de mercredi sur Tottenham, les hommes de Klopp ont également trois points d'avance au classement de la Premier League cette saison. Mais l'Allemand a écarté tout discours sur une large domination, soulignant à quel point il était difficile de gagner en Angleterre.

"Je ne pense pas que quiconque va dominer le football anglais - c'est trop difficile, à 100%. Le championnat est trop difficile, le calendrier est trop exigeant", a déclaré Klopp aux journalistes. Nous devons tous faire en sorte de traverser cette période de folie en ce moment. Nous avons eu quatre joueurs dans la meilleure équipe du monde l'année dernière, ce qui était une bonne affaire, je dirais. Nous avons évidemment une bonne équipe. Tous les autres joueurs auraient pu être dans cette équipe aussi, en raison de leurs capacités, donc vous voyez que nous avons une très bonne équipe ici. Ce dont vous avez toujours besoin dans la vie, c'est d'un peu de chance, pour pouvoir gagner des matchs de football."

"Plus vous gagnez de matchs de football, plus vous vous rapprochez des trophées. Si vous êtes en finale ou quoi que ce soit d'autre, alors vous devez apporter la touche finale, c'est tout. Mais nous ne prévoyons pas de domination mondiale pour les prochaines années. Nous planifions juste le prochain match, qui aura lieu dans une quarantaine d'heures à Crystal Palace", a continué l'entraîneur allemand.

Outre le titre de champion de Premier League, Klopp a mené Liverpool à la Ligue des champions, à la Coupe du monde des clubs et à la Super Coupe de l'UEFA depuis sa prise de fonction en octobre 2015. Mais l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund a déclaré qu'il n'y avait aucune chance qu'il devienne complaisant.

"Oh, j'ai 53 ans. Je suis trop vieux pour voler, alors c'est facile pour moi de rester humble. Le fait est que je n'ai qu'une équipe de classe mondiale, je travaille dans un club de classe mondiale. Avec les joueurs et les gens qui m'entourent, c'est notre responsabilité d'avoir le plus de succès possible. C'est tout, a encore déclaré Klopp. Personne n'a à s'inquiéter que je puisse être satisfait - je ne sais pas vraiment comment cela fonctionne. Il n'y a aucune garantie de succès ; la seule chance que vous avez est de travailler aussi dur que vous le pouvez. Si nous faisons cela, il n'y a toujours pas de garantie. Mais vous pouvez en obtenir au moins un peu. C'est pourquoi nous essayons absolument tout chaque jour."