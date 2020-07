"Les stats de Salah sont complètement folles"

94. C'est le nombre de buts inscrits par Mohamed Salah toutes compétitions confondues depuis son arrivée à Liverpool, il y a trois ans. Un chiffre impressionnant pour l'Egyptien, qui a largement contribué aux titres remportés par les Reds ces deux dernières saisons, en premier lieu la Ligue des champions l'an passé et plus récemment la Premier League.

"C'est incroyable. Nous n'en serions pas là si les joueurs n'avaient pas livré des performances de si haut niveau, en restant constants", s'est une nouvelle fois exclamé Jürgen Klopp ce vendredi en conférence de presse, alors que ses hommes s'apprêtent à défier Burnley ce samedi (16h).

"Et en ce qui concerne Mo (Salah), ses statistiques sont folles, complètement folles. Il a été impliqué dans 100 buts en Premier League depuis qu'il est ici : 73 buts et 27 passes décisives. C'est incroyable, ce sont des statistiques impressionnantes. Plus personne ne devrait être surpris parce que les joueurs font état de leur niveau semaine après semaine, et cela depuis un moment maintenant."

"Pourvu que cela continue"

Alors que son équipe peut encore battre le record de 100 points récoltés par Manchester City en 2018, l'entraîneur allemand est déjà tourné vers la suite, et la saison prochaine. Lors de laquelle la lutte avec les Skyblues pour le sacre promet d'être disputée.

"Nous savons que c'est spécial, mais cela demande énormément de travail. On ne peut inscrire un but qu'en étant investi totalement dans chaque match. Il faut être positionné au bon endroit et faire ce qu'il faut. Voilà ce que les joueurs ont toujours fait. Et ils vont continuer à le faire. Pourvu que cela continue. Ce serait formidable."