Liverpool a entamé par un succès son parcours en championnat. Ce samedi, les Reds ont pris la mesure de Leeds United (4-3). Une victoire compliquée, mais méritée quand même. Bien que rejoints trois fois à la marque, les champions d’Angleterre ont su assurer la victoire, au grand bonheur de leur entraineur.

Après la rencontre, Jurgen Klopp a félicité ses hommes pour le résultat obtenu, mais il les a surtout complimentés pour le visage qu’ils ont affiché. L’Allemand a principalement aimé la manière dont son équipe a répondu aux problèmes posés par l’adversaire.

"Les gens qui connaissent le football se doutaient que Leeds pourrait nous poser des problèmes parce qu'ils peuvent en poser à tout le monde. Ils nous en ont posés, on a pris trois buts donc c'est qu'on a fait des erreurs, mais ils nous ont forcés à faire ces erreurs. Nos erreurs étaient flagrantes, donc on va travailler sur ça et s'améliorer. Mais par moments on a joué un football exceptionnel et ce n'était pas évident pour un premier match de la saison", a-t-il déclaré à la fin du match au micro de 'BBC'.

Le manager des Reds a aussi avoué être surpris par le fait que sa formation mais aussi celle de Bielsa aient tenu le rythme physiquement jusqu’au coup de sifflet final du match. "On n'avait pas fait une préparation où on a tout survolé. Tout le monde a pu voir l'intensité qu'on a mise dans le match. On était prêt au combat, c'était un point qu'on voulait démontrer et les garçons l'ont fait. Et si le score avait été de 3-3, j'aurais dit la même chose", a assuré Klopp.