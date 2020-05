Les quatre clubs qui ont le plus d'impact sur les réseaux sociaux

Le site spécialisé 'Deportes&Finanzas' a réalisé une étude sur l'audience des clubs de football dans le monde entier, du 1er janvier 2020 au 30 avril de la même année, sur les réseaux sociaux les plus utilisés.

Le média cité a notamment pris en compte sur plateformes suivantes : Instagram, Facebook, Twitter, Youtube et TikTok.

En tête du classement, le leader des réseaux sociaux se nomme Liverpool. Le vainqueur de l'édition 2018-19 de la ligue des champions, enregistre un total de 499 millions d'interactions.

Les Reds sont suivis, et de près, par le FC Barcelone, qui en compte 465 millions.

Sur la troisième marche du podium, on retrouve Manchester United, avec 436 millions, puis le Real Madrid qui en compte 321 millions.

@LFC, the football club in the world with the highest social media engagement during 2020! (january 1 to april 30)



Liverpool fans pic.twitter.com/gezM9BLfdb