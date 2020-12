Leader contre vents et marées, Jürgen Klopp savoure

Ce n'est un secret pour personne, la saison 2020-21 de Liverpool a des allures de parcours du combattant. Confrontés à des blessures de joueurs majeurs, pas aidés par l'arbitrage et moins séduisants dans le jeu, les Reds sont dans le dur ces derniers mois. Et le sâcre en Ligue des Champions obtenu en 2019 semble bien loin.

Néanmoins, cela n'empêche pas les hommes de Jürgen Klopp de continuer à cravacher pour obtenir des résultats et retrouver leur éclat. Mardi soir, les Reds se sont imposés à Anfield face à l'Ajax Amsterdam (1-0), en Ligue des Champions. Un succès sur la plus petite des marges, assurant la première place du groupe à Liverpool.

"Je suis vraiment, vraiment fier ce soir"

Dans un tel contexte, Jürgen Klopp ne savait contenir son émotion. L'entraîneur allemand est apparu très fier de ses joueurs au micro de 'BT Sport' après la rencontre. "Depuis que je suis là, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, ça a été l'une des plus grandes soirées de Ligue des champions. C'était l'un des matches les plus importants, les plus difficiles, et les plus exceptionnels", a ainsi déclaré l'ancien technicien du Borussia Dortmund, qui a l'impression de devoir lutter contre les éléments.

"Avec toutes les circonstances qui nous entourent, il n'y a pas grand-chose qui donne le sourire, comme les blessures. C'était un peu un (match) piège. Mais la façon dont les gars se sont jetés dans ce match, dont les gamins ont joué [...] tout cela est incroyable et je suis vraiment, vraiment fier ce soir", a-t-il ajouté, heureux.

Dans le camp d'en face, André Onana, fautif sur l'unique but de la rencontre, a pris ses responsabilités. "Je ne suis pas le meilleur, ça peut arriver à tout le monde. Je suis totalement responsable de la défaite. Sans mon erreur, ça aurait été match nul ou victoire. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. C'est difficile pour moi, je dois l'accepter, c'est une partie de ma vie, une partie du football, mais ça m'est arrivé", a confié le portier de l'Ajax Amsterdam, avec la mine des mauvais jours...