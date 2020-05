MbappÃ© et Sancho ? Klopp ne veut pas faire les gros titres

Jürgen Klopp a laissé la porte ouverte à Liverpool pour entreprendre des démarches liées à des arrivées de joueurs comme Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) ou Jadon Sancho (Borussia Dortmund), mais hésite encore quant aux profils à cibler lors du prochain mercato estival.

Parmi les pistes évoquées, les deux jeunes joueurs reviennent régulièrement ces dernières semaines. Si Jürgen Klopp reconnaît qu'il existe de nombreux artistes talentueux susceptibles de le rejoindre à Anfield, il entend toutefois ne pas se mettre à rêver sans raison, soucieux d'imposer une forme de continuité.

Lorsqu'il a été interrogé sur les spéculations autour de Liverpool, le tacticien allemand a ainsi déclaré : "Sadio Mane et Mohamed Salah sont assez jeunes pour faire partie de ce groupe au cours des prochaines années. Je suis complètement satisfait des garçons que j'ai, mais je n'ai jamais pensé aux autres".

"Quand je suis dans un club, alors je travaille avec les joueurs que j'ai, je ne rêve pas des autres joueurs. Si nous pouvons en obtenir un à l'avenir, nous verrons, mais nous tirerons le meilleur parti de la situation que nous avons", a ensuite prévenu l'ancien du Borussia Dortmund.

Interrogé sur les arrivées potentielles des futurs cracks de demain, l'entraîneur des Reds s'est montré moins conciliant. "Je ne peux pas répondre à ce genre de questions sans créer de gros titres le lendemain, je sais que c'est ce que je ne veux pas faire. Je les aime tous et il y a encore quelques joueurs".

"Ce sont des joueurs exceptionnels. Les joueurs qu'ils sont maintenant à cause de leur propre attitude, à cause de leurs compétences et de tout ça, et j'adore les regarder, mais je n'ai aucun problème à ne jamais en entraîner un", a ensuite précisé l'Allemand, concentré sur son effectif actuel.