"Liverpool n’a pas besoin de recruter d’autres stars"

Liverpool n'a pas besoin d'apporter de grosses signatures lors du prochain mercato, estime John Barnes. Pour cet ancien du club il y a un risque pour que les renforts du haut niveau perturbent "l'harmonie" qui a été établie à Anfield.

Jurgen Klopp a travaillé dur pour apporter la bonne quantité de talent et de caractère au sein de l'équipe. Des éléments très performants sont arrivés à Anfield depuis 2015 tels que Virgil van Dijk, Alisson et Mohamed Salah. Et aujourd'hui, d'autres acquisitions sont envisagées, même si Klopp a déjà résisté à l'envie de s'offrir Timo Werner et a minimisé les liens avec l'ailier du Borussia Dortmund, Jadon Sancho.

Barnes pense que tout mouvement effectué à partir de maintenant devrait être "mineur" car les Reds ne cherchant probablement qu'à compenser la perte d'Adam Lallana, qui va partir comme joueur libre. Il a confié à 'BonusCodeBets' : "Si Liverpool devait faire de grosses signatures mais que soudain, ces recrues ne peuvent pas jouer, et elles ne peuvent pas entrer dans l'équipe à cause de Salah et [Roberto] Firmino, cela nuit à l'harmonie du club. Comment se sentira cette grosse recrue quand il sera toujours sur le banc? Je ne pense pas qu'ils aient besoin de le faire du tout."

"Et je ne pense pas que ce soit la raison pour laquelle Manchester City n'a pas remporté le titre cette saison, a poursuivi l'ex-international anglais. Pep Guardiola et Klopp, les deux managers les plus titrés du football mondial, ont tous les deux l’impression qu’ils n’ont pas besoin de faire de grosses signatures pour être compétitifs. Alors, qui sommes-nous pour remettre cela en question? Ils réussissent chaque année."

Enfin, Barnes a conclu en rappelant : "Il y a auss des joueurs que vous pouvez intégrer dans l'équipe de départ comme Takumi Minamino et Divock Origi, Liverpool a toujours une grande équipe avec des gens qui peuvent avoir un impact sur le banc. Ce n'est pas un problème d'aller signer quelqu'un. Mais, je ne vois pas pourquoi il faut recruter des joueurs importants. Ils ont 23 points de plus que les autres. S'ils le font, il y aura une menace sur l'harmonie au sein de l'équipe."