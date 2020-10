Naby Keita testé positif à la Covid-19

Le milieu de terrain de Liverpool Naby Keita aurait été testé positif au coronavirus au camp de l'équipe nationale de Guinée avant le match amical contre la Gambie.

Keita, au même titre que l'ailier du Lokomotiv Moscou François Kamano, du gardien Ibrahima Kone, du milieu de terrain Moreirense Ibrahima Camara et du défenseur de Sochaux Florentin Pogba sont les cinq joueurs dont les résultats des tests sont revenus positifs. Par mesure de précaution, ce quintet avait déjà raté la victoire 2-1 du National contre le Cap-Vert samedi dans la ville portugaise d’Albufeira.

Selon la publication guinéenne 'Foot 224', les cinq joueurs ont passé leurs tests lundi et leurs résultats ont été publiés vendredi, ce qui les a immédiatement mis en quarantaine. Ils ont été soumis à un autre test qui a confirmé dimanche leur positivité.

Ce dernier bulletin de santé va donner de vrais maux de tête à Didier Six avant la rencontre de mardi contre la Gambie. Pendant ce temps, les joueurs restants et l'équipe technique devraient subir un autre examen plus tard dimanche. Des résultats plus positifs sur Covid-19 pourraient amener les autorités à annuler le match amical.

Keita est le quatrième joueur de Liverpool à être testé positif pour Covid-19 après Sadio Mane, Xherdan Shaqiri et la nouvelle recrue Thiago Alcantara. Cependant, le résultat de Shaqiri s'est avéré plus tard négatif. Le milieu de terrain est entré dans l'isolement et ne sera probablement pas disponible pour le voyage de Liverpool à Everton pour le derby du Merseyside le 17 octobre. Keita a eu un bon début pour la campagne 2020-21, puisqu'il figurait dans tous les matches des Reds Premier League jusqu'à présent.