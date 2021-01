Liverpool ne compte pas recruter en cette fin de mercato

La saison 2020-21 est difficile pour Liverpool, surtout en raison des nombreux problèmes physiques, dont certains graves, que l'équipe a connus.

Avant le match de Premier League de jeudi contre Tottenham, Jürgen Klopp a tenu à évoquer la situation des Reds dans les derniers jours de la période de transfert hivernale.

"En réalité, je n'attends rien. Je ne dirais pas non à 100 %, mais je ne pense pas que cela va changer", a-t-il dit concernant de possibles signatures pour l'équipe de Liverpool, décimée par les blessures.

Malgré les problèmes physiques qu'ils ont eus et qu'ils ont encore, avec notamment Van Dijk, Liverpool n'est qu'à sept points de la tête de la Premier League et en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

"Les gens nous disent que nous sommes la meilleure équipe du monde. Nous devons le prouver à nouveau et nous battre. Plus on dit de choses négatives sur nous, plus nous voulons peut-être nous améliorer", a expliqué l'entraîneur des Reds.