Pour Sadio ManÃ©, Liverpool s'Ã©tait trop habituÃ© Ã  gagner

Sadio Mané admet que les choses se sont "vraiment compliquées" à Liverpool cette saison, avec une grave régression subie par une équipe qui s'était "habituée à gagner chaque match". Pendant la meilleure partie des deux dernières saisons, les Reds se sont habitués à balayer tout ce qui se trouvait devant eux, avec des titres remportés en Ligue des champions, en Coupe du monde des clubs et en Premier League, au cours d'une course mémorable vers les sommets du football.

La saison 2020-21 a entraîné un effondrement, et Mane admet que les objectifs à Anfield ont dû être révisés. L'attaquant sénégalais a déclaré aux journalistes avant la rencontre face aux Wolves, lundi : "En tant que footballeur professionnel, ce n'est pas facile quand on est habitué à gagner chaque match comme nous le faisions".

"Parfois, c'était difficile, mais pas comme c'est le cas maintenant, qui est une période vraiment compliquée, mais nous sommes plus expérimentés maintenant et nous savons comment gérer les choses. Vous devez simplement rester ensemble et être aussi positif que possible. Être dans le top quatre en ce moment est notre objectif principal, mais gagner la Ligue des champions est notre objectif principal. Ce ne sera pas facile car nous allons affronter les meilleures équipes d'Europe, mais nous sommes là pour battre les meilleurs du monde. Nous ferons tout notre possible pour y aller et pour remporter la Ligue des champions" , a ensuite ajouté le Sénégalais.

Le succès européen reste une possibilité pour l’équipe de Jurgen Klopp cette saison. Une victoire globale de 4-0 sur le RB Leipzig en huitièmes de finale de la Ligue des champions permet à Liverpool de se frayer un chemin pour les quarts. Ils sont sur le point de découvrir leurs adversaires lors du tirage au sort vendredi.