Liverpool prépare une offre séduisante pour Harvey Elliott

Liverpool n'a jamais cessé de suivre la croissance de Harvey Elliott, qui fait les gros titres malgré son adolescence. Un reportage du 'Mirror' a indiqué samedi que le club prépare une nouvelle offensive pour ne pas laisser filer le joueur.

Selon ces informations, les dirigeants de l'équipe entraînée par Jurgen Klopp prévoient de prolonger le contrat du jeune milieu de terrain jusqu'en 2023 afin de dissiper également les gros clubs par lesquels il est suivi.

Harvey Elliott, déjà une légende vivante en Premier League, a échangé Fulham pour Liverpool en juillet dernier et s'entraîne souvent avec la première équipe.

Un peu plus de six mois plus tard, le club sait qu'il doit protéger sa perle, avant que les gros clubs attaquent.