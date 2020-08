Liverpool présente son nouveau maillot pour la saison 2020-21

C'est la première fois que Liverpool et Nike collaborent ! Le tout premier maillot Nike de l'histoire du club vient d'être dévoilé.

La marque à la virgule a misé sur les couleurs emblématiques du club de la Mersey. On retrouve le rouge iconique de l'équipe sur quasi toute la tenue.

La grande surprise de ce maillot est sans doute la couleur turquoise, qui est visible sur le ruban et la partie supérieure de l'emblème du club.

On peut également voir l'inscription "96", qui fait notamment référence au drame d'Hillsborough.

Le nouveau maillot des champions d'Angleterre sera disponible en Europe dès aujourd'hui, pour les autres fans, il faudra attendre le 6 août.

THE. WAIT. IS. OVER.



Our new 2020/21 @NikeFootball home kit #TellUsNever