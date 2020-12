Liverpool prêt à prolonger le contrat de Van Dijk

Virgil van Dijk est en train de passer par un moment compliqué de sa carrière et sera absent des terrains pour quelque temps encore après sa grave blessure au genou subie lors de la fin du mois d'octobre.

Après un mauvais choc contre Jordan Pickford contre Everton en Premier League, le défenseur néerlandais a été éloigné des terrains en raison d'une blessure ligamentaire.

Cependant, le joueur reste un poids lourd de l'équipe de Jürgen Klopp, et la direction de Liverpool compte bien le garder le plus longtemps possible.

Selon les dernières informations de 'CBS Sports', Liverpool serait en train de préparer un nouveau contrat pour le joueur, et les négociations devraient débuter en début d'année 2021.

Si l'on en croit les informations de la source citée, les Reds voudraient prolonger le contrat du défenseur de deux saisons, soit jusqu'en 2025. En attendant, Van Dijk continue de travailler pour revenir le plus vite possible sur les pelouses d'Angleterre.