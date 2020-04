Liverpool prÃ©vient le Real : ManÃ© n'est pas Ã  vendre !

Sadio Mané est heureux à Liverpool. Le footballeur est devenu l'un des grands joueurs du moment et les grands cadors d'Europe suivent ses traces.

Mais personne à Liverpool n'est inquiet. Pas même la direction du club... Ils sont convaincus de pouvoir retenir Mané.

Selon 'The Athletic', à Anfield, il est clair que Mané n'ira pas au Real Madrid. Il y a un calme total à ce sujet.

La direction ne croit pas que Mané veuille rejoindre la Maison Blanche. Et ils ne pensent pas non plus à vendre le joueur.

À Anfield, ils n'envisagent pas un possible départ de Mané. Ils attendent de lui qu'il continue à scoré encore longtemps avec le maillot des Reds.

De plus, selon 'Express', Zinedine Zidane, entraîneur du Real Madrid, Zidane préfère Haaland plutôt que Mané, ce qui aurait également contribué à calmer Liverpool.