Liverpool prolonge temporairement le contrat de Lallana

Si Adam Lallana n'a été titulaire que lors de trois rencontres cette saison en Premier League, le joueur anglais pourrait être un élément précieux pour la fin de saison, et surtout en raison de la règle des cinq changements.

Alors que son contrat aurait dû se terminer le 30 juin prochain, Liverpool a fait le choix de prolonger le contrat du joueur pour une période de courte durée, juste assez pour terminer la saison au sein du club.

"Adam Lallana a signé un contrat à courte durée qui lui permettra de terminer la saison 2019/2020 avec le club", a annoncé le club red dans un communiqué sur son site officiel ce mardi.

Une prolongation dûe à la pandémie de coronavirus, mais qui indique que le joueur devrait bien quitter Anfield à la fin de la saison.

Adam Lallana has agreed a short-term extension that will enable him to complete the remainder of the 2019-20 season with the club