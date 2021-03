Liverpool risque de perdre Salah en dÃ©but de saison prochaine

Liverpool pourrait être privé de son attaquant vedette Mohamed Salah pour le début de la saison prochaine après que l’Égypte ait confirmé son intention de l’inclure dans son équipe pour les Jeux olympiques de cet été à Tokyo.

Le tournoi du football des Olympiades a été reprogrammé et se déroule généralement entre les équipes nationales des moins de 23 ans, mais les différents participants peuvent appeler trois joueurs au-delà de la limite d'âge en tant que membres seniors du groupe.

La compétition se déroulant du 23 juillet au 8 août et le démarrage de la Premier League 2021-22 étant prévu pour le 7 août, Salah manquerait probablement la pré-saison et les premières semaines de la nouvelle campagne avec les Reds s'il était sélectionné.

"L'équipe préliminaire de l'équipe égyptienne U-23 sera dirigée par Mohamed Salah et Mohamed El-Shennawy aux côtés d'un autre gardien de but", a déclaré le sélectionneur égyptien des moins de 23 ans, Shawky Gharib, cité par Ahram Online. "Salah est actuellement l’un des joueurs les plus importants au monde et il est normal de l’appeler dans l’équipe olympique égyptienne. Nous commencerons les pourparlers officiels avec Liverpool après la trêve internationale en mars prochain.»

Le patron des Reds, Jurgen Klopp, a récemment déclaré que Salah était vital pour Liverpool et estimait que le joueur de 28 ans resterait un élément clé de sa formation pendant une longue période encore. Salah fait partie de la triplette d'attaque de Liverpool aux côtés de Sadio Mane et Roberto Firmino - et son bilan sur les bords de la Mersey est excellent. De fait, s'il venait à s'absenter lors des premières semaines de la saison, Klopp aurait besoin de trouver un remplaçant ou alors revoir son schéma préférentiel.

Pour rappel, les Jeux Olympiques n'est pas un tournoi organisé par FIFA, mais par le CIO. De fait, les clubs professionnels n'ont aucune obligation de leurs sociétaires pour cette compétition.

L'attaquant est en tête du classement des buteurs en Premier League cette saison avec 17 réalisations.